Landsberg

Austausch in Landsberg: Das Theater nicht im Regen stehen gelassen

Plus Der Verein Theater in Landsberg am Lech (Till) trifft sich zum Austausch im Stadttheater. Die Mitgliederzahlen steigen trotz Corona.

Was tun, wenn plötzlich krankheitsbedingt die halbe Crew ausfällt? „Diesen Vormittag stemmen wir“, sagte Sabine März-Lerch, Vorsitzende von Theater in Landsberg (Till), und bedankte sich bei den Theatermitarbeitern, den Damen hinter der Theke und allen, die dazu beitrugen. Selbst Florian Werner, der Leiter des Stadttheaters, der tags zuvor noch beim Aufbau eine große Rolle spielte, fiel aus. Es gab viele Absagen - auch das 250. Mitglied, dem ein besonderes Willkommen gehören sollte, lag mit Grippe im Bett. Trotz Minimalbesetzung klappte die Inszenierung „Till-Frühschoppen“ aber.

