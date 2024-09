Auszeichnung für das Wirtshaus am Spitalplatz in Landsberg

Die bayerische Küche überzeugt durch viele verschiedene regionaltypische Zutaten, aus denen durch besondere Arten der Zubereitung einzigartige Gerichte entstehen. Um die kulinarische Vielfalt in den Mittelpunkt zu rücken, hat das Ernährungsministerium im Jahr 2013 das Qualitätssiegel „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ ins Leben gerufen, 2017 kamen das Prädikat „Ausgezeichnete Bierkultur“ und das Siegel „Ausgezeichnetes Bayerisches Festzelt“ hinzu. Nun haben 24 bayerische Gastronomen wegen ihrer besonderen Verdienste um bayerische Gerichte das Prädikat mit Rauten für „Ausgezeichnete Bayerische Küche“ erhalten. Darunter auch das Wirtshaus am Spitalplatz in Landsberg.

Das Wirtshaus am Spitalplatz liegt am Fuße der Alten Bergstraße in der Altstadt von Landsberg. Walter Harb bietet dort laut Pressemeldung eine frische österreichisch-bayerische Küche mit korrespondierenden Weinen aus der Alpenrepublik und aus Franken sowie bayerischen Bieren an. Das Wirtshaus am Spitalplatz bietet 50 Sitzplätze im Innenbereich (zuzüglich acht Sitzplätze im Bierfilzl-Stüberl). Die Terrasse bieten zudem 44 Sitzplätze mit Blick auf den Schmalzturm.

Im Rahmen eines Festakts in München überreichte Ernährungsministerin Michaela Kaniber gemeinsam mit Angela Inselkammer, Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA Bayern), die Urkunden an die Preisträger. „Ihr Engagement für regionale Köstlichkeiten ist unermüdlich. Damit sind Sie verlässliche Botschafter der bayerischen Küche. Sie zeigen Ihren Gästen mit viel Herzblut, dass in Ihren Betrieben Qualität und Ambiente zählen“, sagte Kaniber. Die Qualitätssiegel, die jeweils für drei Jahre vergeben werden, sind eine Initiative des Bayerisches Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus und des DEHOGA Bayern. Bayernweit sind derzeit 130 Betriebe klassifiziert und mit den Rauten ausgezeichnet. (AZ)