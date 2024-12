Auto auf dem Parkplatz angefahren und geflüchtet

Am Montag, 30. Dezember, erlebte eine junge Frau aus dem südlichen Landkreis Augsburg nach dem Einkaufen eine böse Überraschung. Wie die Polizei Landsberg mitteilte, parkt die junge Frau ihren blauen Volvo in der Zeit von 14.15 bis 15 Uhr auf dem Norma-Parkplatz in der Münchner Straße in Landsberg. Als sie nach etwa 30 Minuten zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie an der Beifahrertür des Volvo einen frischen Streifschaden fest. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Vom Verursacher des Schadens ist nichts bekannt. Hinweise werden an die Polizei Landsberg erbeten unter Telefon 08191/9320. (AZ)

