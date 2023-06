Auto kollidiert am Penzinger Feld mit einer Laterne

Ein Fahranfänger aus Landsberg überschätzt sich und verliert die Kontrolle über sein Auto.

Am späten Donnerstagabend, 8. Juni, befuhr ein 19-jähriger Landsberger mit seinem Pkw das Penzinger Feld. In einer Linkskurve an einem Autohaus verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass das Heck ausbrach. Daraufhin kollidierte das Auto mit einer Straßenlaterne.

Neben dem Fahrer werden noch zwei der drei Mitfahrer leicht verletzt in Krankenhäuser transportiert. Am Fahrzeug und der Straßenlaterne entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Der verunfallte Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. (AZ)