Auto muss nach Unfall in Landsberg abgeschleppt werden

In Landsberg übersieht eine Autofahrerin ein anderes Auto. Das wird beim Zusammenprall stark beschädigt.

Ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Landsberg entstanden. Die beiden Fahrerinnen bleiben unverletzt.

Wie die Polizei meldet, befuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Landsberg die Museumstraße und wollte nach links in die Kohlstattstraße einfahren. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Wagen einer 23-Jährigen aus Dießen. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Das Fahrzeug der Dießenerin war laut Polizeibericht so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. (AZ)

