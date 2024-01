Landsberg

vor 17 Min.

Auto wird an der Spöttinger Straße in Landsberg zerkratzt

An der Spöttinger Straße in Landsberg ist am Dienstag ein Pkw zerkratzt worden, die Polizei startet einen Zeugenaufruf.

Artikel anhören Shape

Am Dienstag wird an der Spöttinger Straße in Landsberg ein Pkw beschädigt. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Themen folgen