Auto wird auf dem Parkplatz eines Landsberger Fitnessstudios angefahren

An der Augsburger Straße wird ein geparkter Golf erheblich beschädigt. Die Polizei Landsberg sucht Zeugen.

Am Montag hat eine 49-jährige Frau zwischen 15.30 und 18:00 Uhr ihren schwarzen Golf auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios an der Augsburger Straße in Landsberg abgestellt. Als sie zum Fahrzeug zurückkam, stellte sie laut Polizeiangaben einen Schaden auf der linken Fahrzeugseite fest. Dieser liegt bei rund 5000 Euro.

Offenbar war ein andere Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen den Golf gefahren und hatte die Unfallstelle verlassen, ohne die Polizei zu verständigen. Die Polizei in Landsberg bittet um Hinweis. (AZ)

