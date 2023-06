Autofahrer fährt in Landsberg auf Fußgänger zu und beleidigt Polizisten

Mit einem Sprung zur Seite muss sich in Landsberg ein Mann vor einem Auto retten. Dessen Fahrer droht gleich mehrfach Ärger.

Am Donnerstagabend beobachtete ein Motorradfahrer einen Autofahrer in Landsberg in der Münchener Straße, der auf das Penzinger Feld abbiegen wollte. Auf der Motorhaube des Autos lag ein Rucksack, der beim Anhalten an einer Ampel auf die Fahrbahn fiel. Der Zeuge stellte sein Motorrad ab und hob diesen auf. Gleichzeitig sei der Autofahrer angefahren und auf den Zeugen zu, sodass dieser nur noch durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß verhindern konnte, heißt es im Polizeibericht der Inspektion Landsberg.

Polizei Landsberg findet den Mann auf Schulgelände

Im Anschluss stellte der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug in der Nähe eines Autohauses ab und flüchtete zu Fuß. Durch Beamte der Landsberger Polizei konnte der Täter, ein 54-Jähriger ohne festen Wohnsitz, auf dem Parkplatz einer Schule in der Nachbarschaft des Autohauses aufgegriffen werden. Weil er alkoholisiert war, wurden eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahmung seines Führerscheines angeordnet.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Täter noch die Polizeibeamten. Letztendlich ordnete die Staatsanwaltschaft die vorläufige Festnahme an. Der Zeuge wurde nicht verletzt. (AZ)