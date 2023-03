Autofahrer fährt in Landsberg gegen Sattelzug und flüchtet

In Landsberg fährt ein Autofahrer gegen einen geparkten Sattelzug. Danach flüchtet er zu Fuß von der Unfallstelle.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagvormittag ist der unbekannte Fahrer eines Mercedes in der Justus-von-Liebig-Straße in Landsberg auf Höhe eines Autohauses frontal in einen geparkten Sattelzug gefahren. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls.

Das Auto des Verursachers ist nicht mehr fahrbereit

Bei dem Unfall wurde das Auto des Verursachers so stark im Frontbereich beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der Fahrer flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)

