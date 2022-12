Autofahrer gerät in Gegenverkehr: Zwei Personen werden verletzt

Im Landsberger Westen gerät ein Autofahrer in den Gegenverkehr. Bei dem Unfall werden zwei Personen verletzt und es entsteht ein hoher Sachschaden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montagvormittag auf der Staatsstraße 2054 nahe Landsberg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, verließ ein 53-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Oberallgäu den Kreisverkehr bei Landsberg West in Richtung Stadt. In einer Rechtskurve geriet er ins Schleudern und kam nach links von seiner Fahrspur ab.

Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 72-jährigen Landsbergers. Beim Zusammenstoß blieb der Verursacher unverletzt, die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)

