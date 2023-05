Autofahrer streift in Landsberg Radfahrer und flüchtet

Beim Überholen streift ein Autofahrer auf der Sandauer Straße in Landsberg einen Radfahrer. Der 18-Jährige wird leicht verletzt, die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei Landsberg sucht nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen Zeugen. Demnach war ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Sandauer Straße in nördlicher Richtung unterwegs, als er von einem schwarzen VW überholt wurde. Dessen Fahrer hielt den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand nicht ein und streifte den jungen Mann mit seinem Fahrzeug am linken Arm.

Der Fahrradfahrer stürzte nicht, wurde laut Polizei jedoch leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

