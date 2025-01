Autofahrer übersieht beim Wenden anderes Fahrzeug

Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr ist es in Landsberg zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg seinen Pkw in der Celsiusstraße wenden, übersah dabei jedoch ein vorbeifahrendes Auto. Es kam zum Zusammenstoß.

Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Laut Polizei musste das Fahrzeug, das der 56-Jährige übersehen hatte, durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 11.000 Euro. (AZ)