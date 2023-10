Autofahrer übersieht in Landsberg beim Abbiegen Fahrerin eines Kleinkraftrads

Die Frau wird bei dem Unfall auf der Münchener Straße verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden. Auch die Feuerwehr ist im Einsatz.

Bei einem Verkehrsunfall in Landsberg ist am Sonntag eine Frau verletzt worden. Laut Polizei bog ein 26-jähriger Landsberger am Vormittag mit seinem Auto von der Münchener Straße nach links in die Ziegeleistraße ab. Dabei übersah er eine entgegenkommende, 36-jährige Landsbergerin mit ihrem Kleinkraftrad.

Dies hatte zur Folge, dass die Frau ins Krankenhaus gebracht werden und die Feuerwehr die ausgelaufenen Betriebsstoffe des Unfalls beseitigen musste. Das Kleinkraftrad ist nach Polizeiangaben nur noch Schrott. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6500 Euro. (AZ)

