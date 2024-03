Autofahrer übersieht in Landsberg beim Abbiegen Radfahrer

Auf der Landsberger Katharinenstraße übersieht ein Autofahrer beim Abbiegen einen Radfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß.

Als ein 67-jähriger Autofahrer von der Landsberger Katharinenstraße nach rechts in den Danziger Platz abbiegen wollte, hat er am Donnerstagmorgen einen auf dem Radweg in Richtung Innenstadt fahrenden, 25-jährigen Landsberger übersehen. Der Radfahrer fuhr in die Beifahrertüre.

Dabei verletzte sich der Radfahrer glücklicherweise nicht, so die Polizei. Am Pkw entstand ebenso wie am Fahrrad Sachschaden. (AZ)

