Autofahrer übersieht Radfahrerin am Katharinenberg

Unterhalb des Katharinenbergs hat sich ein für die Gefahrenstelle typischer Unfall ereignet. Dabei gibt es dort neue Warnhinweise.

Seit einigen Tagen befinden an der Gefahrenstelle an der Ecke Katharinenstraße/Dominikus-Zimmermann-Straße in Landsberg weitere Warnhinweise auf der Fahrbahn. Dennoch hat sich am Montagnachmittag ein für diese Stelle typischer Unfall ereignet, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei wollte ein 45-jähriger Autofahrer von der Katharinenstraße nach rechts in die Dominikus-Zimmermann-Straße abbiegen. Dabei übersah er die stadteinwärts fahrende Fahrradfahrerin. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und kollidierte mit der Beifahrerseite des Autos. Beim Sturz wurde sie leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf über 1500 Euro. (AZ)

