Autofahrerin fährt in Landsberg zehnjährigen Fahrradfahrer an

Eine Autofahrerin übersieht einen jungen Radfahrer. Der Bub hat keinen Schutzhelm und verletzt sich am Kopf.

Am Donnerstagabend wollte eine 46-jährige Autofahrerin aus einem Grundstück in der Pappelstraße in Landsberg vorwärts ausfahren. Dabei übersah einen Zehnjährigen und touchierte ihn.

Beim folgenden Sturz verletzte sich der Bub leicht, teilt die Polizei mit. Unter anderem zog er sich eine Gehirnerschütterung zu. Die Verletzung hätte laut Polizei eventuell vermieden werden können, wenn das Kind einen Fahrradhelm getragen hätte. Das Fahrrad wurde nicht beschädigt, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. (AZ)

