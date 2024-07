Frau touchiert mit ihrem Auto Radfahrerin und fährt davon

Am Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr ist eine 17-jährige Landsbergerin auf dem Radweg an der Augsburger Straße ortseinwärts unterwegs gewesen. Auf Höhe eines Bio-Discounters verließ ein weißer Pkw dessen Parkplatz und touchierte dabei die kreuzende Radfahrerin. Die 17-Jährige stürzte nicht, ihr Rad wurde jedoch erheblich beschädigt, so die Polizei.

Die Mercedesfahrerin hielt kurz an, setzte dann ihre Fahrt jedoch in Richtung Kaufering fort. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg nimmt unter der Telefonnummer 08191/9320 sachdienliche Hinweise entgegen. (AZ)