Autofahrerin übersieht beim Abbiegen einen Radfahrer

In der Katharinenstraße in Landsberg ereignet sich ein Unfall mit einem Rennradfahrer. Es ist nicht der erste Unfall dieser Art.

Erneut hat sich in der Katharinenstraße in Landsberg ein Unfall ereignet, weil ein Radfahrer übersehen wurde. Dieses Mal aber nicht am Katharinenberg.

Wie die Polizei meldet, befuhr eine 72-jährige Landsbergerin mit ihrem Pkw die Katharinenstraße in westliche Richtung und bog in die Museumsstraße ab. Dabei übersah sie einen 27-jährigen Rennradfahrer aus Landsberg, der stadteinwärts unterwegs war. Es kam zur Kollision, bei der der Rennradfahrer unverletzt blieb. Am Rennrad und dem Auto entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro. (AZ)

