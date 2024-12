Autofahrerin verursacht Unfall mit hohem Sachschaden

Eine Frau hat am Samstagmittag in Landsberg einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, übersah die 79-jährige Fahrerin an der Einmündung Hindenburgring/Holzhauser Straße ein vorfahrtsberechtigtes Auto einer 27-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 27-Jährige leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten aufgrund erheblicher Schäden abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Landsberg am Lech wurde zur Beseitigung der auslaufenden Betriebsstoffe und zur Unterstützung bei der Verkehrsregelung hinzugezogen. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 50.000 Euro. Gegen die 79-jährige Unfallverursacherin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.(AZ)

