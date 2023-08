Autofahrerin wird bei Unfall in Landsberg leicht verletzt

Die 16-jährige Fahrerin eines Ellenator übersieht beim Abbiegen auf der Augsburger Straße ein anderes Fahrzeug. Es kommt zum Zusammenstoß.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagabend auf der Augsburger Straße in Landsberg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 16-Jährige aus dem östlichen Landkreis mit ihrem Ellenator in südlicher Richtung unterwegs. Als sie nach links in einen Parkplatz abbiegen wollte, übersah sie einen entgegen kommenden Pkw und prallte mit diesem zusammen.

Die 23-jährige Autofahrerin aus dem nördlichen Landkreis Landsberg erlitt leichte Verletzungen. Die Fahrerin des Ellenator blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)

