Autor Fichtl aus Landsberg mit neuem Buch: Mal anspruchsvoll, mal witzig

Plus Der Landsberger Autor Rudolf Anton Fichtl, bekannt von „Mistcapala“, veröffentlicht ein Buch mit satirischer Lyrik. Im Interview erklärt er, wie seine Gedichte entstehen.

„Die deutschsprachige Lyrik übt sich seit 1945 in strenger Askese. Sie verzichtet nicht nur auf den Endreim, darüber hinaus entsagt sie dem Rhythmus, jeglichem Versmaß und hat schließlich auch Großbuchstaben und Satzzeichen im Wesentlichen eliminiert.“ Das schreibt der Landsberger Lyriker und Satiriker Rudolf Anton Fichtl, bekannt von der ehemaligen Musikkabarettgruppe „Mistcapala“, auf seiner Homepage, gefolgt von einem Gedicht in oben beschriebener (Nicht-)Form, das beweist, dass er eigentlich könnte, wenn er wollte. Weiter gefolgt von dem Bekenntnis, genau diese Prinzipien über den Haufen zu werfen. Jetzt hat er ein kleines Buch veröffentlicht.