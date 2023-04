Landsberg

18:00 Uhr

Axel Flörke: Eine besondere Trauerfeier für einen besonderen Menschen

Plus Dicht gedrängt stehen und sitzen die Menschen bei der Abschiedsfeier für den verstorbenen Stadtrat Axel Flörke im Stadttheater in Landsberg.

Die Stadt Landsberg hat einen ihrer "Macher" verloren. Axel Flörke, der im Alter von 68 Jahren Anfang April völlig unerwartet starb, war dieser Macher. Aber auch ein Feingeist, eine Person mit Strahlkraft und Durchsetzungsvermögen, voller Tatendrang. Dem die Förderung junger Menschen sehr wichtig war und der sich massiv für seine Heimat, ihre Kunstschätze und die Kultur einsetzte. Es war beeindruckend, wie viele Landsbergerinnen und Landsberger aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsbereichen bei seiner Trauerfeier mit dabei waren.

Viel Lob von allen Seiten für einen engagierten Politiker

Viel Lob gab es am Freitagvormittag im Landsberger Stadttheater von vielen Politikern, aber auch von Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern aus Schule und Kunst. Sie hielten emotionale und zum Teil sehr persönliche Reden. Wer mit im vollbesetzten Theater bei der Trauerfeier der Stadt Landsberg saß, spürte den großen Verlust deutlich, sah aber auch durch die kurzen Auftritte junger Künstler, dass das, was Flörke initiiert hat, sehr lebendig ist, weil die von ihm geförderten Menschen stark weiter für seine Werte eintreten und die Kunst weit über Landsberg hinaus tragen werden. Aber auch, dass es für die Kunstverbände, die Politiker und Vereine schwer sein wird, diese Tradition fortzusetzen. Das war immer wieder Thema in den Trauerreden.

