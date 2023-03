Landsberg/Bad Wörishofen

Hallingers findet kein Grundstück in Landsberg und verlegt die Produktion

Karin und Patrick Hallinger in einer Halle des neuen Standorts in Bad Wörishofen. Das Unternehmerpaar hat im Landkreis Landsberg lange vergeblich nach einem Grundstück gesucht.

Plus Die Schokofabrik Hallingers findet in Landsberg kein Grundstück und bezieht Produktionshallen im Unterallgäu. Die Inhaber wären gerne in der Region geblieben.

Seit 2011 gibt es die Hallingers Genuss Manufaktur. Bis heute sind die Landsberger Firma und ihr Angebot stetig gewachsen. Die Zentrale im Industriegebiet der Stadt sei dementsprechend schon länger aus allen Nähten geplatzt, sagt Karin Hallinger, die die Schokoladenfabrik gemeinsam mit ihrem Ehemann Patrick führt. Deswegen wurden unlängst drei große Produktionshallen sowie daran angeschlossene Büroräume in Bad Wörishofen bezogen. Gerne wäre das Unternehmerehepaar in der Region geblieben und kehrt dieser auch nicht den Rücken. Doch die Suche nach einem geeigneten Standort gestaltete sich schwierig.

