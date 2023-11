Landsberg

vor 47 Min.

Balladen und mehr sorgen in Landsberg für Unterhaltung

Plus Der Festsaal des Landsberger Historischen Rathauses dient als Ort für einen Balladenabend. Dieses Experiment wagen Isabella Leicht und Andreas Joachim Hertel.

Von Minka Ruile

Was für ein wunderbarer Einfall. Eine leuchtend rote „Pudel“-Mütze, keck auf Andreas Joachim Hertels Kopf, und schon ist im Landsberger Rathausfestsaal klar: Es ist nicht immer der Mops, der, wie Loriot schon erkannte, dem Leben erst den rechten Sinn verleiht, oder, wie bei Ernst Jandl, eine drollige Figur abgibt.

Und so war es also beim Balladenabend auch nicht „Ottos Mops“, der trotzt, sondern, na klar, ein kleiner Pudel, „Der tugendhafte Hund“, den Heinrich Heine durch die Fallstricke des Lebens stolpern, auf Abwege geraten und über diese „geradewegs“ zurück zu seiner wahren Natur finden ließ. Will heißen: nichts weiter zu sein, als ein ganz normaler und – bei sich bietender Gelegenheit – gefräßiger Hund. Ob nun Held oder Antiheld, darüber mögen die Lebenskünstler und die Moralisten unter den Zuhörerinnen und Zuhörern geteilter Meinung gewesen sein und auch darüber, ob die so lange brav von „Brutus“ nach Hause apportierte und schließlich doch gierig verschlungene Metzgerswurst nun zum Sünden- oder Glücksfall zu erklären sei. Dass, und seien der guten Vorsätze noch so viele, ein Tierchen dieses Namens eines Tages allerdings den einen oder anderen Verrat zu begehen haben würde, war, Shakespeare und Schiller erlauben da keine Ausnahme, für alle vorauszuahnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen