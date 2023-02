Ballettstudio Beatrix Klein bietet wundervolles Tanztheater in Landsberg

Plus Das Ballett- und Tanzstudio Beatrix Klein füllt das Stadttheater viermal. Zu sehen ist "Der Nussknacker", aber auch andere Tanzformen. Das Publikum reagiert mit Jubelstürmen.

Vier Aufführungen, viermal bis unters Dach inklusive Stehplatzkarten ausverkauft: Das Ballett- und Tanzstudio Beatrix Klein lud nach vier Jahren Pause zu einem während der vergangenen Monate einstudierten, abendfüllenden Programm und das lockte nicht nur Eltern, Großeltern und weitere Angehörige ins Landsberger Stadttheater. Vielmehr hatten sich auch viele weitere Musik- und Tanzbegeisterte um eine der raren Karten bemüht. Wer dabei erfolgreich war, konnte gut zweieinhalb Stunden lang wundervolles Tanztheater erleben.