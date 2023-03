Landsberg

vor 51 Min.

Im Landsberger Stadttheater gibt es Balletttanz in Perfektion zu sehen

Plus Mit einer "Reise in die traumhafte Tanzwelt" feiert die Ballett- und Tanzschule Olga Hamm ihr 20-jähriges Bestehen. Ein besonderes Erlebnis im Stadttheater.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

Gleich viermal volles Haus bescherte die Galavorstellung anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Ballett- und Tanzschule Olga Hamm aus Kaufering dem Stadttheater am Wochenende. Leiterin Olga Hamm, die in ihrem Geburtsland Kasachstan selbst eine erfolgreiche Bühnentänzerin war, hatte nicht nur die "Reise in die traumhafte Tanzwelt" – mit Unterstützung von Ema Kawaguchi – fantasievoll choreografiert und einstudiert, sondern auch die vielen unterschiedlichen, zauberhaften Kostüme für die zahlreichen Ballerinen und wenigen Ballerinos ideenreich entworfen und selbst geschneidert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen