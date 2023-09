Landsberg

Basketball-Triumph und Flick-Aus: Was machen andere besser als die Fußballer?

Plus Während die Fußballer einen absoluten Tiefpunkt erleben, feiern die Basketballer sensationelles WM-Gold. Wie beurteilen Experten aus dem Landkreis die Entwicklung?

Von Margit Messelhäuser

Was für ein Sportwochenende: Die deutschen Basketballer holen sensationell Gold bei der Weltmeisterschaft und der Fußball liegt nach der 1:4-Niederlage gegen Japan am Boden. Doch nicht nur die Basketballer laufen den Fußballern derzeit den Rang ab: Auch im Eishockey gab es bei der WM Silber für Deutschland. Woran liegt es, was machen diese Sportarten anders? Unsere Redaktion hat bei Sportlern und Funktionären aus dem Landkreis Landsberg nachgefragt.

Nicht erst seit dem WM-Gold der Basketballer ist bei der DJK Landsberg ein regelrechter Boom festzustellen. „Wir hatten vor Kurzem eine Vorstandssitzung“, sagt Horst Geiger, zweiter Vorsitzender der DJK. Dabei wurde bekannt gegeben, dass alle Nachwuchs-Mannschaften bestens besetzt sind. „Es sind ja nicht nur die Basketball-Herren, die für Schlagzeilen sorgten“, so Geiger: Leonie Fiebich etwa ist fester Bestandteil der Frauen-Nationalmannschaft, wurde in Spanien zur wertvollsten Spielerin gewählt. Oder Ivan Kharchenkov, der Sohn des früheren Landsberger Trainers, holte sich bei der U18-EM Bronze. „Wir werden auf jeden Fall mehr wahrgenommen“, freut sich Geiger.

