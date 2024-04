Bauarbeiten für Ausbildungscampus am Klinikum Landsberg laufen an

Die Baugrube für die Pflegeschule beim Klinikum ist bereits ausgehoben. Der Neubau ist die erste von sechs großen Maßnahmen auf dem Weg zum Gesundheitscampus.

In einem Großprojekt soll das Klinikum Landsberg in den kommenden Jahren zum Gesundheitscampus ausgebaut werden. Mit dem symbolischen Spatenstich fiel nun der Startschuss für die erste von insgesamt sechs größeren Baumaßnahmen: Gegenüber des Krankenhauses – auf einem Grundstück südlich angrenzend an das Kinderhaus an der Römerauterrasse – entsteht eine neue Berufsfachschule für Pflege.

Die Bauarbeiten für das Projekt sind bereits in Gange, die Baugrube ist ausgehoben. Nach Angaben des Klinikums wird die Zahl der Ausbildungsplätze von aktuell gut 60 mit dem Neubau auf 96 erhöht. Die Fertigstellung ist für Dezember 2025 geplant. Wie Marco Woedl, Vorstand des Klinikums Landsberg, auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, beliefen sich die Kosten für den Ausbildungscampus auf knapp acht Millionen Euro. Nach aktuellem Stand kämen 3,4 Millionen Euro vom Freistaat, der Landkreis werde bis zu 4,5 Millionen Euro tragen. Mit dem Gesundheitscampus in der Gesamtheit soll die Bevölkerung auch in den nächsten Jahrzehnten „optimal mit den besten Gesundheitsdienstleistungen“ versorgt sein.

Das Klinikum Landsberg wächst

Landrat Thomas Eichinger (CSU) betonte auf der Baustelle, wie wichtig es sei, Nachwuchskräfte für das Klinikum zu gewinnen. Er verwies auch darauf, dass für den gesamten Pflegebereich ausgebildet werde. Von der neuen Schule profitierten also auch andere Einrichtungen wie Pflegeheime oder die ambulante Pflege. Der Pflege-Notstand bestehe schon heute, so Thomas Eichinger. „Die Politik muss in die Zukunft schauen, damit Vorkehrungen da sind.“ Mit dem Landrat und Woedl begingen vom Klinikum Günter Ulke (Leiter Bauprojekte), Dr. Alexander Schnelke (Ärztlicher Direktor), Maik Tomuschat (stellvertretender Vorstand) und die stellvertretende Schulleiterin Martina Urbin den Spatenstich. Außerdem dabei waren Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), Architektin Annette Degle und Bianca Eichmann als Vertreterin des bayerischen Gesundheitsministeriums.

Der Ausbildungscampus ist die erste von insgesamt sechs großen Baumaßnahmen. Bis 2030 soll ein Gesundheitscampus rund um das Klinikum entstehen. Weitere Baufelder sind: die Klinikerweiterung durch den Funktionsneubau, das Facharztzentrum mit 16 Arztpraxen sowie Apotheke und Sanitätshaus, ein Pflegeheim mit 140 Betten, 120 Mitarbeiter-Wohnungen und ein großes Parkhaus. Das Klinikum Landsberg soll also deutlich wachsen – entgegen dem vorherrschenden Trend. Daten der statistischen Ämter zufolge gab es im Jahr 2002 noch 2221 Kliniken, im Jahr 2021 waren es 1887. Besonders im ländlichen Raum geraten immer mehr Kliniken in Bedrängnis.

