Bauarbeiten: Wie es in der Breslauer Straße weitergeht

Die Breslauer Straße im Landsberger Westen wird derzeit umgebaut. Jetzt sind weitere Vorarbeiten dran.

Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Juni auf einer der am stärksten befahrenen Straßen im Landsberger Westen wieder auf Behinderungen einstellen. Denn bei den Straßenarbeiten in der Breslauer Straße geht es in den nächsten Bauabschnitt, dem beidseitigen Geh- und Radwegumbau. Dafür werden in den kommenden Wochen Heckenrodungen und Baumfällungen in der Breslauer Straße vorgenommen, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.

Ab voraussichtlich Anfang Juni wird der Fuß- und Radweg mit einer durchschnittlichen Gesamtbreite von drei Metern zusammengelegt. Der derzeit in der Mitte verlaufende Grünstreifen mit Hecke wird zur Straße verlegt und hat dann eine Trennfunktion zwischen Straße und Geh- und Radweg. Dieser Grünstreifen wird mit Kleinsträuchern bepflanzt, die dann im Herbst geschnitten werden, damit der Grünstreifen im Winter als Schneeauffangfläche dienen kann. Derzeit ist der Radweg begrenzt von Straße und Hecke, es gibt damit keine Ausweichmöglichkeiten, heißt es in der Pressemeldung der Stadt. Gerade im Winter, wenn Schnee teilweise auf dem Radweg liegt, führe dies zu Einengungen. Mit dieser Maßnahme komme die Stadt dem Ziel der Schaffung sicherer und bequemer Geh- und Radwege entlang der Hauptachsen ein weiteres Stück näher.

Die Umbauarbeiten haben im September begonnen

Die Umbaumaßnahmen in der Breslauer Straße haben im vergangenen September begonnen. Bisher wurden die neuen Bushaltestellen vorbereitet sowie die Mittelinseln gepflastert und bepflanzt. Diese gepflasterten Mittelstreifenbereiche dienen ausschließlich als Ausweichmöglichkeiten im Notfall für Polizei, Rettungswagen oder Feuerwehr. Während der Bauarbeiten war der Verkehr mit Ampeln geregelt worden. Die daraus resultierenden Stauungen erschwerten es vor allem dem Rettungsdienst schnell ins und vom Klinikum wegzukommen. Das sorgte für Kritik.

Die Arbeiten an der Breslauer Straße erfolgen laut Pressemeldung in insgesamt vier Bauabschnitten. Aktuell erfolgt der Umbau des ersten und zweiten Bauabschnitts zwischen Einmündung Holzhauser Straße und Von-den-Hoff-Straße. Im März starten die Stadtwerke Landsberg mit der Erneuerung der Wasserleitung. Ab Mai soll dann die Deckensanierung durchgeführt werden.

Im nächsten Jahr erfolgt der dritte Bauabschnitt zwischen Von-den-Hoff-Straße und Danziger Platz. In diesem Bereich werden dann ebenfalls die Mittelinseln gepflastert und bepflanzt sowie eine Deckensanierung durchgeführt. Im letzten Bauabschnitt 2025 werden dann auch in diesem Bereich die Geh- und Radwege sowie die Bushaltestellen umgebaut.

