Landsberg

Bauen in Landsberg oder die Suche nach dem Kompromiss

Die Mitglieder des Bauausschusses waren bei einem Ortstermin in der Speestraße in Landsberg.

Plus Die Schwaighofsiedlung in Landsberg ist ein schwieriges Baupflaster. Das zeigt ein aktuelles Beispiel aus der Speestraße.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Vom Siedlungshäuschen aus den 1950er-Jahren über eine Villa bis hin zum kleinen Mehrfamilienhaus, in der Schwaighofsiedlung in Landsberg findet sich beinahe jeder Wohnhaustyp. Als inhomogen wird das Gebiet daher gerne bezeichnet, wenn es in Stadtrat und Verwaltung darum geht, über Bauwünsche zu entscheiden. Und davon gibt es viele. Einen rechtsgültigen Bebauungsplan gibt es nicht und weil dessen Erstellung sehr aufwendig wäre und rechtlich auf tönernen Füßen stehen würde, hat man sich entschlossen, das Gebiet in Cluster aufzuteilen und danach zu entscheiden, ob sich das Vorhaben in die Umgebungsbebauung einfügt. Dass eine Entscheidung über ein neues Bauprojekt deswegen nicht leichter wird, zeigt ein aktuelles Beispiel aus der Speestraße.

Die Eigentümer möchten ihr Haus nach Osten erweitern. Es würde dann allerdings mit einer Fläche von rund 49 Quadratmetern außerhalb der Baugrenze liegen, wofür eine Befreiung notwendig ist. Der Abstand zur Grundstücksgrenze würde im Norden drei und aufgrund der schräg verlaufenden Grenze im Süden 2,5 Meter betragen. Die Abstandsflächen könnten eingehalten werden. Die Grundfläche des mit einem anderen Haus zusammengebauten Gebäudes liegt laut Stadtverwaltung mit 344 Quadratmetern bereits jetzt deutlich über den Grundflächen der umgebenden Bebauung. Mit dem Anbau erhöhe sich die Grundfläche auf 393 Quadratmeter. Die Verwaltung sieht die geplante Erweiterung daher kritisch.

