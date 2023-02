Bauernbruderschaft Landsberg hat einen neuen Vorsitzenden

Dr. Gerhard Strobl führt die Landsberger Bauernbruderschaft für ein Jahr. Sein Vorgänger referiert über die Schafhaltung.

Die Landsberger Bauernbruderschaft hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der Hauptversammlung im Saal der Stadtpfarrei Mariä Himmelfahrt wurde Dr. Gerhard Strobl einstimmig zum Vorsitzenden und damit zum Nachfolger von Stefan Pupeter gewählt. Herbert Freischle, der auch für die Kasse zuständig ist, wurde zum zweiten Vorsitzenden ernannt.

Damit Landsbergs Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann, nicht mehr das Internet bemühen muss, um den historischen Kontext zur Bauernbruderschaft für sich einordnen zu können, wie er zur Begrüßung erzählte, überreichte ihm Stefan Pupeter die 2002 anlässlich der 550-Jahr-Feier erschienene Festschrift. Zur Hauptversammlung begrüßte er auch den spontan zum Weißwurstessen in den Pfarrsaal eingeladenen Zufallsgast, Unas (Zhixian Xu), der bei seinem Ritt durch Europa mit dem Ziel China, auf der Romantischen Straße unterwegs war. Er hatte ein Quartier für sich und sein Pferd gesucht und besuchte die Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, in der gerade die heilige Messe für die verstorbenen Mitglieder, umrahmt vom Landfrauenchor, stattfand.

Nachdem in den vergangenen Jahren kein nennenswertes Vereinsleben mit Wahlen und Rochade im Vorstand möglich war, obwohl Pupeter bereits zu Lichtmess 2022 sein Amt niedergelegt hätte, wurde dies nun nachgeholt. Auf schriftliche Anfragen um Engagement in der Bruderschaft, gab es keine Rückmeldungen. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet, die von Herbert Freischle geprüfte Kasse in Ordnung befunden und Karl Nusser zum Kassenprüfer gewählt.

Vortrag über die Schafhaltung

In einem Vortrag mit Bildern beschrieb Stefan Pupeter die aktuelle Schafhaltung. Er selbst hält seit 30 Jahren Schafe und seine Frau verspinnt und verstrickt die Schafwolle in der Wollwerkstatt in Friedheim. Der Schafbestand in Deutschland schrumpfe jährlich um ein Prozent, auch einige der rund 50 Rassen im schafreichsten Bundesland Bayern seien vom Aussterben bedroht. Die Bedeutung von Fleisch sei wegen der Importware aus Neuseeland und Australien relativ gering, wobei die Qualität nicht mit dem Fleisch aus heimischer Haltung vergleichbar wäre. Das Nebenprodukt Milch werde kaum gehandelt. Schafwolle sei wegen des kostspieligen Scherens und der komplizierten Bearbeitung teuer. In der Landschaftspflege jedoch zählen Schafe zu wichtigen Faktoren. Auf Naturschutzflächen und unter Photovoltaikanlagen seien Schafe gefragt, wobei der Transport der Tiere ein Problem darstelle. Ein weiteres Problem sei der Wolf, der oft Muttertiere wahllos tötet und doch nur ein leichteres Lamm mitnehmen kann.

Bei der auf der Tagesordnung genannten Verwendung der Spendengelder wurde den Vorschlägen von Dr. Gerhard Strobl stattgegeben, diese für die Sanierung einiger Feldkreuze zu verwenden.

Lesen Sie dazu auch