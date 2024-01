Bauernproteste: Landwirte demonstrierten am Donnerstag rund um das Edeka Zentrallager

Die Proteste der Landwirte gingen am Donnerstagmorgen weiter. Im Landsberger Frauenwald waren rund 250 Teilnehmende unterwegs.

Leichter Nebel legt sich über die Straße. Orangefarbene Blinklichter sind von Weitem zu sehen. Sie sind Teil einer Fahrzeugkolonne, die auf einem Rundkurs um das Edeka Zentrallager im Landsberger Frauenwald unterwegs ist. Traktoren, Lastwagen und Pkw sind darunter. Rund 250 Teilnehmende, so schätzt die Polizei am frühen Donnerstagmorgen, sind dem Aufruf eines Hurlacher Landwirts gefolgt, und fahren hupend durch das Gewerbegebiet.

Gegen 5 Uhr trafen sich die Teilnehmenden auf dem Parkplatz der Diskothek Sommerkeller im Wald bei Igling. Am Tag zuvor hatte der Organisator die Polizei informiert, dass man rund um das Edeka Zentrallager demonstrieren möchte. Von einer Blockade der Zufahrt sei nie die Rede gewesen, sagt Martin Heinrich, der stellvertretende Leiter der Landsberger Polizeiinspektion. Er ist mit einem Kollegen vor Ort und achtet darauf, dass die Einfahrt tatsächlich frei bleibt.

Die Teilnehmenden in Landsberg kommen auch aus benachbarten Landkreisen

Um 6 Uhr passieren Traktoren mit Plakaten, Lastwagen und Pkw die Einfahrt zum Zentrallager. Immer wieder stockt der Konvoi. Mit diesen kleinen Verkehrsbehinderungen könne man leben, sagt Martin Heinrich. Die Kennzeichen der Fahrzeuge zeigen, dass die Teilnehmenden nicht nur aus dem Landkreis Landsberg kommen, sondern auch aus dem angrenzenden Ostallgäu, Unterallgäu und dem Landkreis Augsburg.

Yannik Maucher aus Bedernau ist einer von ihnen. Er war am Mittwoch bei der Großkundgebung in Augsburg, jetzt ist er frühmorgens nach Landsberg gefahren. Der junge Mann absolviert gerade eine Ausbildung zum Landwirt und hat Angst um seine Zukunft und die einer ganzen Branche. Deswegen sei er bei der Protestwoche dabei. Die Kritik der Demonstranten richtet sich in erster Linie gegen die Ampel-Regierung. "Ohne Hirn und Verstand regiert man unser Land" ist auf einem an einem Traktor befestigten Plakat zu lesen. Auf einem Aufkleber auf einem Firmenwagen steht "Die Ampel muss weg", an einem anderen Traktor hängt die Ampel an einem Galgen.

Wer auf dem Weg zur Arbeit in die Fahrzeugkolonne gerät, die auf einer Art Rundweg über die Siegfried-Meister-Straße, Franz-Kollmann-Straße, Celsiusstraße und die Emmy-Noether-Straße fährt, muss sich etwas gedulden. Das sorgt für Verständnis und teils spontane Unterstützung, andere zeigen sich verärgert. Die Protest-Veranstaltung dauerte nach Angaben der Polizei bis 13 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt seien aber bereits rund 50 Teilnehmende nach Hause gefahren.

Und wie haben sich die Proteste auf die Abläufe im Edeka Zentrallager ausgewirkt? „Die Demonstrationen im Gewerbegebiet Frauenwald waren für die Betriebsabläufe unseres Logistikzentrums unweigerlich spürbar“, teilt Pressesprecher Christian Strauß unserer Redaktion mit. Die Auslieferungen seien dennoch vollständig und im verträglichen Zeitrahmen rechtzeitig erfolgt. Die Warenversorgung der Edeka-Märkte sei gesichert.