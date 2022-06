Baumaßnahmen: Straßen in Landsberg werden zum Teil voll gesperrt

Im Landsberger Stadtgebiet stehen diverse Straßenunterhaltsmaßnahmen an. Mit welchen Einschränkungen Verkehrsteilnehmer rechnen müssen.

In der Stadt Landsberg stehen in den kommenden Tagen und Wochen diverse Straßenunterhaltsmaßnahmen an. Wie die Verwaltung mitteilt, müssen Streckenabschnitte zum Teil voll gesperrt werden müssen, andere sind nur mit Einschränkungen befahrbar beziehungsweise begehbar.

Alle Maßnahmen sind bedingt durch den schlechten Zustand der jeweiligen Asphaltfläche.

Laut Stadt wird die Lechfeldstraße zwischen Iglinger Straße und St.-Ulrich-Straße von Donnerstag, 9. Juni, und Mittwoch, 15. Juni, voll gesperrt. Der Verkehr und die Busse werden umgeleitet.

Radweg an der Erpftinger Straße wird teilweise gesperrt

Der Radweg an der Erpftinger Straße wird von Mittwoch, 15. Juni, bis Dienstag, 21. Juni, teilweise gesperrt. Der Asphalt von Landsberg bis Erpfting wird auf mehreren Teilbereichen erneuert. Radfahrer müssen absteigen – an Stellen, die sehr nahe an der Erpftinger Straße liegen, wird eine zusätzliche Verkehrssicherung angebracht.

Im Bereich Ellighofer Straße/Friedheimer Weg wird es zwischen Montag, 20. Juni, und Mittwoch, 22. Juni, zu einer halbseitigen Sperrung kommen. Der Verkehr wird nach Angaben der Stadt umgeleitet.

Lesen Sie dazu auch

Sind die jeweiligen Maßnahmen bedingt durch die Witterung nicht an den geplanten Tagen durchführbar, werden diese auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. (lt)