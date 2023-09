Landsberg

10:17 Uhr

Baustellenunfall in Utting landet vor Gericht

Bei einem Unfall auf einem Gerüst auf einer Baustelle in Utting ist im Juli 2022 ein Arbeiter schwer verletzt worden.

Plus Ein Arbeiter stürzt von einem Gerüst in die Tiefe und verletzt sich schwer. Hat sein Vorgesetzter zu wenig kontrolliert?

Ein schwerer Unfall auf einer Baustelle in Utting wurde vor dem Amtsgericht in Landsberg verhandelt. Ein 38-jähriger Gerüstbauer musste sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten, nachdem ein Kollege in die Tiefe gestürzt war und sich dabei schwer verletzt hatte.

Was war im Juli vergangenen Jahres passiert? Auf der dritten Etage eines Gerüstes hatte sich der Steg ausgerechnet in dem Moment ausgehakt, als sich ein Mitarbeiter darauf befand, der dadurch 4,90 Meter in die Tiefe stürzte und schwer verletzt wurde. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hat sich der Unfall ereignet, weil der Angeklagte als Verantwortlicher und zuständiger Vorarbeiter des Geschädigten die Gerüst-Aufbauarbeiten nicht hinreichend beaufsichtigt und überwacht hat, insbesondere seien die vorgeschriebene Absturzsicherung und Montagesicherungsgeländer nicht zum Einsatz gekommen.

