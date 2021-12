Bebauung am Bayertor: Die Meinungen gehen weit auseinander

Plus Wer ist für die Umgestaltung, wer dagegen? Einige Landsbergerinnen und Landsberger nehmen zum Bauvorhaben direkt am Bayertor Stellung.

Das Bayertor gilt als herausragendes Wahrzeichen in Landsberg. Direkt daneben soll ein großes Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Inwieweit wird sich das Altstadtensemble dadurch verändern? Könnte das historische Bauwerk durch das Vorhaben sogar entwertet werden? Unsere Redaktion hat bei einigen Landsbergerinnen und Landsbergern Meinungen dazu eingeholt.