Neubau: Verliert das Landsberger Bayertor seine Einzigartigkeit?

Plus Das Bayertor ist eine der schönsten Toranlagen des 15. Jahrhunderts. Jetzt will der Architekt Lüps erneut dort bauen. Einige warnen, dass die Ansicht zerstört wird.

Das Bayertor ist eines der meistfotografierten Denkmäler der Stadt Landsberg und ihr Wahrzeichen. Jetzt soll dort auf dem direkt angrenzenden Grundstück an der Alten Bergstraße ein Wohn- und Geschäftshaus errichtet werden. Bei den Mitgliedern des Bauausschusses kamen die Pläne gut an (LT berichtete). Einige Bürgerinnen und Bürger haben dagegen Bedenken, ob das Bauwerk nach dem Umbau noch immer zu den meistfotografierten zählen wird. Unsere Redaktion fragte beim Schondorfer Architekten Wolf-Eckhart Lüps nach, was dort genau geplant ist.

