Bedeutet 2G-Plus mehr Ärger für die Gastronomie in Landsberg?

Wie gehen Gastronomen in Landsberg mit der möglichen 2G-plus-Regel um? Wir haben unter anderem mit Lisa Maier vom Restaurant am Hexenturm gesprochen.

Plus Ob die Regelverschärfung für die Gastronomie auch in Bayern greift, ist bislang unklar. Café- und Restaurantbesitzer aus Landsberg befürchten negative Konsequenzen. Gäste finden die Booster-Ausnahmeregelung gut.

Von Vanessa Polednia

An diesem Tag ist in der Landsberger Innenstadt trotz der 2G-Regel in Restaurants und Cafés viel los. Könnte eine Verschärfung das ändern? Denn wenn es nach Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) und der Bund-Länder-Konferenz geht, gilt schon bald 2G-Plus in den Gaststätten, Wirtshäusern und Kaffeestuben Deutschlands. Zutritt hätten Geimpfte und Genesene nur mit einem tagesaktuellen Corona-Test. Ausnahmen gelten für die Menschen, die bereits geboostert sind: Diese brauchen keinen Test. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) äußerte sich kritisch. Man werde prüfen, ob diese Verschärfung wirklich notwendig sei, sagte er in einer Pressekonferenz im Anschluss an den Corona-Gipfel. Und was sagen Landsberger Gastronominnen und Gastronomen dazu?

