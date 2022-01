Bedrohung: Das Rathaus in Landsberg ist gesperrt

Die Polizei spricht von einer "Sicherheitsstörung". Aktuell wird geklärt, ob es eine Gefahrenlage in der Stadtverwaltung und im Historischen Rathaus in Landsberg gibt.

Für einige Aufregung hat am Freitagmorgen eine Mitteilung bei der Polizei in Landsberg gesorgt. Offiziell ist von einer "Sicherheitsstörung" beziehungsweise "Bedrohungslage" die Rede, die das Historische Rathaus und die Stadtverwaltung an der Katharinenstraße betreffen könnte. Das Rathaus wurde daraufhin geschlossen, in der Stadtverwaltung laufe der Betrieb aber weiter, hieß es von der Polizei. Aufgrund der Corona-Lage könne die Verwaltung ohnehin nur mit Anmeldung aufgesucht werden.

Was an der Sicherheitsstörung dran ist, wird aktuell geklärt. Weitere Angaben macht die Polizei in Landsberg momentan nicht. Die Angelegenheit wird von der Kriminalpolizei bearbeitet. Die Stadt werde in Kürze weitere Informationen geben.