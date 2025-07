Begeisternder Jugendfußball beim VR-Bank Sommer Cup der FT Jahn Landsberg

Strahlender Sonnenschein, begeisterte Zuschauer und packende Fußballspiele: Der VR-Bank Sommer Cup der FT Jahn Landsberg war am letzten Juni-Wochenende ein voller Erfolg. Vom 27. bis 29. Juni stand das Vereinsgelände drei volle Tage ganz im Zeichen des Jugendfußballs – mit einem Teilnehmerfeld von rund 600 Kindern in den Altersklassen von der G-Jugend bis zur C-Jugend. Begleitet wurden die jungen Talente von ihren Familien und Freunden – rund 600 Eltern und Angehörige feuerten am Spielfeldrand an, jubelten über Tore und fairen Sport und sorgten gemeinsam mit den Aktiven für eine mitreißende Stimmung. Damit das Turnier in dieser Größenordnung reibungslos über die Bühne gehen konnte, waren mehr als 70 engagierte Helferinnen und Helfer des Vereins im Einsatz. Von der Organisation über Verpflegung bis zur Betreuung war alles hervorragend vorbereitet. Ein besonderer Dank gilt auch den 20 Schiedsrichtern, die teilweise selbst in Jugendmannschaften aktiv sind und mit großem Einsatz für faire Spiele sorgten.

Insgesamt 600 Kinder waren beim Sommer Cup der VR Bank dabei. Foto: FT Jahn Landsberg

Neben den spannenden Partien gab es auch abseits des Rasens viel zu entdecken: Die Landjugend Weil sorgte mit ihrer beliebten Wasserfalle für Erfrischung bei heißen Temperaturen, während die Feuerwehr Landsberg mit einer beeindruckenden Wasserfontäne für staunende Kinderaugen sorgte. Die VR-Bank Hüpfburg rundete das bunte Rahmenprogramm ab und bot zusätzlichen Spaß für die jüngsten Gäste. Das durchgehend sonnige Wetter trug zur großartigen Atmosphäre bei und machte den VR Bank Sommer Cup zu einem echten Highlight im Kalender des Jugendfußballs. „Wir sind stolz, solch ein Turnier auf die Beine gestellt zu haben“, sagte der Fußball-Abteilungsleiter Norbert Sieg. „Die Kinder standen im Mittelpunkt – mit Teamgeist, Fairness und ganz viel Freude am Spiel. Dafür steht die FT Jahn Landsberg!“ Der VR Bank Sommer Cup 2025 war ein lebendiges Beispiel dafür, wie Sport Gemeinschaft stiftet – und wie aus vielen kleinen Momenten ein großes Erlebnis wird.

Auch abseits des Feldes war einiges geboten - eine Abkühlung durfte bei heißem Sommerwetter nicht fehlen. Foto: FT Jahn Landsberg

