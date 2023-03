Bei einer Buchvorstellung in Landsberg verschmelzen Kabarett und Lesung

Plus Alexandra Stiglmeier stellt ihren ersten Regionalkrimi „Männer, Mord und Remmidemmi“ in Landsberg vor. Dabei verschmelzen Kabarett und Lesung.

Stuhl an Stuhl stand im Gang der Buchhandlung Osiander im Zentrum Landsbergs, auf dem normalerweise die Kunden entlang der Buchreihen schlendern. Vorwiegend weibliches Publikum war gekommen, um mit Kabarettistin Alexandra Stiglmeier einen vergnüglichen Abend zu erleben, und es wurde nicht enttäuscht. Die Peitingerin las nicht nur aus ihrem ersten Regionalkrimi „Männer, Mord und Remmidemmi“, sondern schlüpfte auch in verschiedene Rollen und Dialekte oder erzählte aus ihrem Leben.

So wurde aus einer meist etwas distanzierten Lesung ein humorvoller Abend, der einen Einblick in das ländliche Leben im Pfaffenwinkel gab, und etliche Besucher dazu animierte, am Büchertisch beherzt zuzugreifen. Sich Geschichten auszudenken, das habe sie schon als Kind gemacht, erzählte Stiglmeier. Da sie als lediges Kind geboren und von der Mutter an die Oma abgegeben worden war, wuchs sie auf deren Bauernhof auf und war immer recht allein, da die anderen Kinder dazu angehalten wurden, nicht mit ihr zu spielen. „So dachte ich mir Geschichten aus und erzählte sie den Kühen im Stall.“

Die Autorin hat ihren Kindheitstraum wahr gemacht

Als ihre Mutter in einen Sanitätsbetrieb einheiratete, nahm das Leben auf dem Bauernhof zwar ein Ende, aber allein war sie auch dort. Noch heute arbeitet Stiglmeier in diesem Betrieb, hat aber inzwischen ihren Kindheitstraum, Schriftstellerin zu werden, wahr gemacht. Und zwar entgegen vieler Pessimisten, die ihr bereits im Vorfeld einen Misserfolg beschieden. Deshalb Stiglmeiers Rat an die Besucher: „Wenn ihr einen Traum habt, dann verwirklicht ihn gleich, auch wenn andere dagegen reden.“

"Männer, Mord und Rermmidemmi" heißt das Buch, das Alexandra Stiglmeier in Landsberg vorgestellt hat. Foto: Christian Rudnik

In Anlehnung an ihren Alltag spielt denn auch ein Teil des Buches in einem Sanitätsbetrieb, denn dort arbeitet Elli Fuchs als Verkäuferin und muss sich mit kaputten Klodeckeln, nörgelnden Kunden und ihrem muffigen Chef Haslinger, ein bayerisches Original, das auch den Buchdeckel ziert, herumschlagen. Dabei wäre sie viel lieber bei der Kriminalpolizei. Ihr kriminalistisches Talent kann sie aber einsetzen, als im verschlafenen Dorf Engelsried tatsächlich eine Leiche entdeckt wird, eingemauert in den Wannensockel eines Kunden, auf dessen Baustelle die Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes gerade im Einsatz sind. Ellis Neugier ist geweckt, sie steigt nachts in den Moserhof ein, um der Sache, vielleicht ein tragisches Familiengeheimnis, auf die Spur zu kommen – und ist damit schon mittendrin im Geschehen, denn für den Tatort interessieren sich auch andere.

Alexandra Stiglmeier gibt einen Einblick in die dörfliche Geschäftswelt

Die Spannung, die Stiglmeier beim Lesen aufbaut, unterbricht sie immer wieder, um in verschiedene Rollen zu schlüpfen, so zum Beispiel in die der Dorfratschn Rosl, die ihre eigenen Vermutungen zum Fall anstellt. Oder die beiden Testleserinnen Bogdana aus Polen und Leni aus dem Allgäu, die sich darüber unterhalten, warum die Leiche in einen Futtermittelsack gesteckt wurde. Während Bogdana meint, um ihn haltbar zu machen, sagt Leni: „Das muss sich ein Mann ausgedacht haben, denn eine Frau wüsste, dass Fleisch sich eingetuppert länger hält.“ Derb und humorvoll ist auch die Sprache des Buches, in dem die Leser neben dem Krimi auch Einblick in die dörfliche Geschäftswelt, Ellis auf die Männersuche konzentriertes Privatleben und den Fasching im Pfaffenwinkel erhalten. Dort wird nämlich nicht nur gemordet und ermittelt, sondern mit mächtigem Remmidemmi die fünfte Jahreszeit gefeiert. „Männer, Mord und Remmidemmi“, ein leichtes Buch für einen entspannten Leseabend, bei dem weder Lachen noch Spannung zu kurz kommen.

