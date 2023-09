Landsberg

07:00 Uhr

Bei den Wanderfreunden ist in den vergangenen 50 Jahren viel passiert

Plus Die Wanderfreunde des TSV Landsberg feiern ein besonderes Jubiläum. Die Vorsitzende Gisela Fülsch hofft auf Neuzugänge.

Von Hertha Grabmaier

Beim diesjährigen Vereinsausflug nach Passau eröffneten die TSV-Wanderfreunde bei einer Schlemmerfahrt auf der Regina Danubia bereits am vergangenen Wochenende die Feierlichkeiten zu ihrem 50. Geburtstag. Das offizielle Fest steigt am Samstag, 30. September, ab 15 Uhr in der Gaststätte Dao's im 3C-Carbon-Park mit einer Erinnerung an 50 Jahre Vereinsgeschichte. Im Vereinsheim des TSV Landsberg am Sportparkstadion befindet sich auch das gemütliche Stüberl der Wanderfreunde, das mit Urkunden und Medaillen reich geschmückt ist.

Dazwischen präsentieren die Vereinsvorsitzende Gisela Fülsch und die Schriftführerin Gudrun Fischer stolz ihre Standarte, die bereits 1976 zusammen mit der Fahne der Landsberger d‘Wildschützen feierlich geweiht wurde. Einige Jahre zuvor hatten sich die Handballer des TSV überlegt, ihre Frauen zu den Wandertagen mitzubringen, auch wegen der Verpflegung und des Organisatorischen, woraus 1973 die Wanderfreunde mit 34 Gründungsmitgliedern hervorgingen. Gisela Fülsch war von Anfang an mit dabei, zuerst als Kassenwartin und ist nun seit 35 Jahren Vorsitzende.

