Bei der Lebenshilfe Landsberg gibt es jetzt eine Frauenbeauftragte

Angelika Scholz ist die Frauenbeauftragte bei der Lebenshilfe in Landsberg. Welche Unterstützungsangebote sie plant.

In den Werkstätten sind sie bereits gesetzlich vorgeschrieben, in Wohnheimen für Menschen mit Behinderung (noch) nicht: Bei der Lebenshilfe Landsberg allerdings gibt es mittlerweile mit Angelika Scholz eine Frauenbeauftragte. Und sie hat viele Ideen, wie sie ihren Geschlechtsgenossinnen helfen will.

Bereichsleiterin Jasmin Knabel hat den Stein ins Rollen gebracht. Sie schlug der Bewohnervertretung im vergangenen Herbst vor, bei den Neuwahlen doch auch gleich eine Frauenbeauftragte bestimmen zu lassen – und stieß auf offene Ohren. Die Wahl fiel auf Angelika Scholz, die schon seit 1997 in Wohnheimen der Lebenshilfe lebt.

Es gibt noch Bereiche, in denen „Frauen nicht gleich behandelt werden“

Die 48-Jährige aus dem Wohnheim 7 freut sich über das Amt – zum einen, weil sie „gerne mal etwas Neues“ machen wollte. Vor allem aber, weil sie findet, dass Frauen gleiche Rechte haben sollen. Zwar ist es bei der Lebenshilfe üblich, dass Männer wie Frauen die gleichen Haushaltsarbeiten erledigen. Doch gebe es allgemein auf der Welt einfach noch Bereiche, in denen „Frauen nicht gleich behandelt werden“.

Angelika Scholz will künftig monatliche Frauentreffs und eine feste Telefonsprechstunde einrichten. „Dabei können wir herausfinden, welche Themen die Bewohnerinnen beschäftigen und was sie sich von der Frauenbeauftragten wünschen“, sagt Heilerziehungspflegerein Veronika Riepl, die Angelika Scholz zur Seite steht.

Bei den Treffen können sich die Frauen austauschen und vernetzen, ihre Stärken und Positionen finden und im geschützten Rahmen auch über Themen wie Liebe und Sexualität sprechen, meint Veronika Riepl. Denn gerade Frauen mit Einschränkungen seien oft gefährdet. Außerdem wäre es für sie gut, eine Ansprechpartnerin zu haben, die „nicht zu nah, aber auch nicht zu weit weg ist“. Für Dinge, die sie anderswo nicht so gut ansprechen, aber auch nicht alleine tragen können.

Auch bei Schwierigkeiten in der Partnerschaft möchte sie helfen

Bei der Telefonsprechstunde können Themen aller Art auch anonym besprochen werden. So möchte Angelika Scholz zum Beispiel auch bei Partnerschaftsschwierigkeiten helfen. „Ich will zuhören und Probleme so weit wie möglich lösen“, sagt sie. Ob sie dann alleine oder gemeinsam mit Veronika Riepl unterstützt, wird von Fall zu Fall entschieden. Erste Anlaufstelle ist auf jeden Fall Angelika Scholz.

Sie kann „gut auf Leute zugehen, zuhören und was Nettes sagen" und Veronika Riepl ist auch durch ihre derzeit laufende Weiterbildung zur systemischen Beraterin bestens als Unterstützerin geeignet. Zudem wollen die beiden sich bald mit der Frauenbeauftragten der IWL-Werkstätten in Landsberg austauschen und eine Fortbildung des Lebenshilfe-Landesverbandes Bayern besuchen. Damit sie für ihr neues Amt optimal gerüstet sind.