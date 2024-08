Bei der Oidn Wiesn gibt es in diesem Jahr einige Neuerungen

Nach turbulenten Monaten korrigierte Landsbergs Stadtrat in einer Sitzung im April die Entscheidung, große Festzelte generell aus der Altstadt zu verbannen. Damit stand auch fest: Die beliebte Oide Wiesn der VR-Bank Landsberg-Ammersee kann in diesem Jahr wie gewohnt stattfinden. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, gibt es einige Neuerungen.

Die Oide Wiesn in der Landsberger Altstadt steigt am Sonntag, 8. September – also wie gehabt am letzten Wochenende der Sommerferien. Organisiert wird die Veranstaltung, die im achten Jahr zum sechsten Mal stattfindet, von der VR-Bank Landsberg-Ammersee in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Bauernverband (BBV) und den Landfrauen.

Gefeiert wird auf dem Georg-Hellmair-Platz, auf dem ein großes Festzelt aufgebaut wird. Die Bank kündigt in der Pressemitteilung ein „großes Rahmenprogramm Mitten im Herzen Landsbergs“ an. Es gibt Ochsenbraten vom Ochs am Spieß, selbst gemachten Kuchen der Landfrauen, bayerische Blasmusik, Trachtler-Aufführungen und Goaßlschnalzen. Eine Landmaschinenschau mit dem Motto „Damals und Heute“ auf dem Hauptplatz ist ebenfalls erneut geplant. Neben einem großen Markt mit regionalen Direktvermarktern und anderen Ausstellern wird zudem ein buntes Kinderprogramm mit Kutschenfahrten und Kinderschminken auf die Beine gestellt.

Am Tag vor der Oidn Wiesen gibt es im Zelt einen Flohmarkt

Neu dabei ist laut der Pressemitteilung dieses Jahr erstmalig das Bürgermeister-Wettsägen – bisher haben sich die Rathauschefs in einem Wettmelken gemessen – und die Wahlen zur Ms. Dirndl und zum Mr. Lederhosen. Für den Wettbewerb läuft die Anmeldung noch bis Sonntag, 1. September. Jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und seine Tracht liebt, kann mitmachen. Der Hauptgewinn ist jeweils ein Reisegutschein über 500 Euro und auch die zweiten und dritten Plätze sollen nicht leer ausgehen, so die Bank.

Auch zur Einstimmung auf die Oide Wiesn ist etwas geplant. Einen Tag vor der Veranstaltung findet am Samstag, 7. September, im Festzelt ein Altstadtflohmarkt statt. Von 9 Uhr bis 14 Uhr sollen dort „ungewöhnliche und einzigartige Gegenstände“ zu finden sein. Die eingenommenen Standgebühren möchte die VR-Bank Landsberg-Ammersee am Ende der Veranstaltung verdoppeln und an die Landsberger Tafel spenden. Mehr Informationen, auch zur Anmeldung am Trachtenwettbewerb, gibt es online unter www.vr-ll.de/oidewiesn. (AZ)