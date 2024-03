Landsberg

11:41 Uhr

Bei der Passionsmusik ist Heilig-Kreuz-Kirche voll besetzt

Plus Collegium musicum und das Augsburger Vokalensemble musizieren in Landsberg gemeinsam. Im Mittelpunkt steht die Trauersinfonie.

Von Romi Löbhard

„Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn in der Passionszeit genauer gesagt der Karwoche und hier am Karfreitag aufzuführen haben für das Landsberger Collegium musicum ebenso Tradition wie Haydns Trauersinfonie. Heuer lud das Traditionsorchester bereits zwei Wochen vor Ostern zur Passionsmusik in die Heilig-Kreuz-Kirche. Besucherinnen und Besucher in dem restlos voll besetzten Gotteshaus – selbst Stehplätze waren rar – durften dank der Mitwirkung des Augsburger Vokalensembles ein um Teile aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach und etliche Chorsätze erweitertes Konzert genießen.

Grund ist der Herr mit dem Taktstock: Alfons Brandl leitet sowohl Collegium musicum Landsberg als auch Augsburger Vokalensemble. Dass die Zusammenarbeit eine höchst erfreuliche ist, zeigte sich bei der Passionsmusik, die ähnlich einem guten Aufsatz, auch mit einem hervorragenden Aufbau punkten konnte. Im Mittelpunkt stand die Trauersinfonie. Sie war eingerahmt von zwei Chorblöcken mit jeweils drei Kompositionen aus verschiedenen Epochen. Eingangschor und Schlusschoral aus der Johannespassion und einer Zusammenführung beider Klangkörper, dazu Introduzione und Consummatum est aus den Sieben letzten Worten waren die Eckpfeiler des Programms.

