Bei einem Unfall in Landsberg entsteht ein hoher Sachschaden

Im Bereich der Ohmstraße in Landsberg stoßen zwei Autos zusammen. Die Polizei vermeldet einen hohen Sachschaden.

Ein Sachschaden von rund 50.000 Euro ist am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Landsberg entstanden. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 55-jähriger Autofahrer aus Landsberg die Albert-Einstein-Straße in Richtung Lechwiesenstraße. Beim Überqueren der Ohmstraße übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw eines 23-jährigen Schongauers.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeug so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es wurde laut Polizei niemand verletzt. (AZ)

