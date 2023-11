Bei Landsbergs Christkindlmarkt gibt es dieses Jahr einige Neuerungen

Zum zweiten Mal findet der Landsberger Christkindlmarkt im erweiterten Format statt. Am Konzept wurde an der einen oder anderen Stelle gefeilt.

In zwei Wochen eröffnet der Landsberger Christkindlmarkt - in diesem Jahr zum zweiten Mal im erweiterten Format und ausnahmsweise an einem Montag. Laut Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) wurde das Konzept "runder gemacht" und das Marktgebiet soll interessanter gestaltet werden. Was alles geboten ist und welche Neuerungen es gibt.

Die Landsberger Altstadt rund um die Stadtpfarrkirche, die Fußgängerzone, den Hauptplatz, den Roßmarkt und den Infanterieplatz bietet die Kulisse für den Christkindlmarkt. Die Eröffnung findet am 27. November - also ausnahmsweise an einem Montag - statt. Der Grund: Laut Marktsatzung beginnt der Christkindlmarkt nach dem Totensonntag, der in diesem Jahr auf den 26. November fällt. Es gibt insgesamt 26 Markttage, 2022 waren es zwei weniger.

Auch der Nikolaus besucht wieder den Landsberger Christkindlmarkt

Eröffnet wird der Christkindlmarkt um 16 Uhr mit musikalischer Umrahmung der Stadtjugendkapelle. Anschließend steht um 16.30 Uhr die Begrüßung durch Oberbürgermeisterin Baumgartl an sowie der Prolog des Landsberger Christkindls Yvonne Skaper vom Fenster des Historischen Rathauses aus. Auch in diesem Jahr wird der große Christbaum auf dem Hauptplatz zum Erstrahlen gebracht. Danach empfängt das Christkindl die Kinder im Christkindlhäusl auf dem Hellmairplatz.

Yvonne Skaper aus Weil ist in diesem Jahr das Landsberger Christkindl. Foto: Thorsten Jordan

Rund 70 Händlerinnen und Händler sind auf dem Marktgebiet in den weihnachtlich dekorierten Buden vor Ort. Angeboten werden Weihnachtsdekoration, Krippenzubehör, Schmuck und andere Handwerkskunst, aber natürlich auch Speisen und Getränke wie Glühwein, Bratwürste oder Maroni. Insgesamt gibt es nach Angaben der Stadt zehn neue Fieranten auf dem Christkindlmarkt. An mehreren Abenden werden Blasorchester und Musikkapellen aus Landsberg und Umgebung mit besinnlichen Klängen auf den verschiedenen Plätzen zur Adventsstimmung beitragen. Die genauen Termine für die musikalische Umrahmung können dem Programm (im Internet unter www.landsberger-christkindlmarkt.de) entnommen werden.

Das Christkindlhäusl - mit Briefkasten für die Weihnachtspost der Kinder - hat am Eröffnungstag nach dem Prolog und dann immer an den Markt-Dienstagen ab 17 Uhr geöffnet. Auch der Nikolaus legt am Mittwoch, 6. Dezember, ab 17 Uhr einen Stopp in Landsberg ein und wird alle Plätze des Christkindlmarkts besuchen. Auf dem Hellmairplatz vor dem Kircheneingang singen Kinder der Landsberger Grundschulen einmal wöchentlich Adventslieder, auf dem Infanterieplatz und in der Ludwigstraße stehen die Kinderkarussells.

Für hilfsbedürftige Menschen gibt es einen Begleitdienst

Zum gemeinsamen Singen adventlicher Lieder lädt der Gospelchor "The Sweet 60s" an den Markt-Montagen im Dezember jeweils von 16 bis 16.30 Uhr auf dem Infanterieplatz in der Nähe des Christbaums ein. Ein weiteres Angebot in diesem Jahr: Um hilfsbedürftigen Menschen den Besuch des Landsberger Christkindlmarkts zu ermöglichen, koordinieren die Offenen Hilfen von Regens Wagner Landsberg einen Begleitdienst. Zusammen mit anderen sozialen Einrichtungen werden dazu ehrenamtliche Helferinnen und Helfer eingesetzt. Interessierte können sich ab Dienstag, 21. November, telefonisch anmelden unter 0179/6866166 oder per Mail an hz-oh-ll@regens-wagner.de

Der Roßmarkt während des Christkindlmarkts im vergangenen Jahr. Foto: Christian Rudnik

Weitere Neuerungen beim diesjährigen Christkindlmarkt in Landsberg, durch die laut Oberbürgermeisterin Baumgartl das Marktgebiet interessanter gestaltet wird: Die Vordere und die Hintere Mühlgasse werden beleuchtet, sodass der Rundweg über das Marktgebiet kenntlicher gemacht wird. Als weiteren Anreiz für den Rundweg wird außerdem eine kleine Verlosung angekündigt. Am Infanterieplatz soll zudem ein barrierefreier WC-Wagen aufgestellt sein. Insgesamt werden vier beleuchtete Informationssäulen eine Übersicht zu den Fieranten und dem Rundweg liefern sowie sämtliche Informationen zum Rahmenprogramm.

Die Weihnachtszeit soll "an den Frieden erinnern"

Erstmals wird am Hauptplatz zudem eine Vereinshütte stehen. Die Stadt möchte damit Vereinen oder Einrichtungen mit sozialem Hintergrund ermöglichen, sich kostenfrei für einen vereinbarten Zeitraum in einer städtischen Markthütte zu präsentieren und Kuchen und Gebäck oder weihnachtliche Waren zu verkaufen. Stand Mittwoch waren bei der Verwaltung elf Bewerbungen eingegangen und es wird angestrebt, alle zu berücksichtigen.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl: "Der Landsberger Christkindlmarkt wird uns alle wieder mit seiner bezaubernden und stimmungsvollen Atmosphäre zum Bummeln und Genießen einladen." Sie freue sich auf die Weihnachtszeit, die Freude mache, Zuversicht und Hoffnung gebe. "Sie soll uns auch an den Frieden erinnern, den wir uns angesichts der aktuellen Entwicklungen auf der Welt wünschen", so Baumgartl.

Der Landsberger Christkindlmarkt hat Montag bis Freitag von 16 bis 20 Uhr und am Samstag und Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Schlusstag ist Freitag, 22. Dezember. Ein Flyer mit dem Rahmenprogramm liegt in Kürze in den öffentlichen Einrichtungen aus. Weitere Informationen zum Christkindl, zu den Händlern mit ihrem Angebot und dem Programm sind unter www.landsberger-christkindlmarkt.de zu finden.