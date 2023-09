Bei „Mein lieber Schwan“ im Stadttheater wird die Komödie zur Tragödie

Plus Maria Helgath und Konstantin Moreth beeindrucken im Landsberger Stadttheater. Am Ende lässt einen das Grauen erschaudern.

Leicht, locker, luftig beginnt der Abend als Komödie im Landsberger Stadttheater – das Ende ist eine Tragödie, die nachdenklich, betroffen machen kann. „Mein lieber Schwan“ von Jan Demuth ist ein Stück, das Absurdität und Grausamkeit, Massenbeeinflussung und zum Scheitern verurteilte Individualität des Einzelnen während des Dritten Reiches gleichzeitig offenlegt.

Es könnte unter dem Genre „schwarzer Humor“ laufen, wenn es nicht in gnadenloser Manier die Realität der damaligen Zeit abbilden würde. Es ist das Jahr 1936: Ein mit Auftrittsverbot belegtes, musikalisches Schauspieler-Duo tingelt unter falschem Namen durch die Lande und spielt sich an jedem Ort um Kopf und Kragen – bis das Spiel aus ist. Maria Helgath und Konstantin Moreth mimen dieses Duo, unterstützt von den Musikern Karsten Gnettner, Daniel Eppinger und Stephan Reiser.