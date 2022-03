Bei vielen Menschen in Landsberg funktioniert gerade kein Internet

In Landsberg gibt es am Mittwoch offenbar eine Störung im Vodafone-Netz. Bei zahlreichen Menschen funktioniert momentan kein Telefon und Internet.

Im Landsberger Stadtgebiet funktioniert am Mittwoch in vielen Haushalten kein Telefon und kein Internet. Wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, liege eine Störung im Vodafone-Netz vor. Auch das Landratsamt sei zum Teil betroffen. "Wir haben Bescheid bekommen, dass der Anbieter an einer Lösung arbeitet."

Für unsere Redaktion war die Pressestelle des Mobilfunkanbieters bisher nicht zu erreichen. Auch in den Sozialen Medien weisen zahlreiche Landsbergerinnen und Landsberg auf Ausfälle bei Telefon, Internet oder Fernsehen hin.