Beim ersten Poetry Slam der Saison ist das Publikum gut drauf

Beim Poeten-Wettstreit im Landsberger Stadttheater steht der Spaß im Vordergrund. Ein „Apothekenbesuch“ bringt den Sieg.

Der Saal des Landsberger Stadttheaters gut gefüllt, das Publikum aufmerksam, aufnahmebereit und vor allem gut drauf: Der erste Poetry Slam der Saison 23/24 machte schon mal allen Beteiligten Spaß. Der Kreisjugendring, der seit fast 20 Jahren für die Location sorgt, geriet nicht in die roten Zahlen. Ko Bylanzky, genauso lang emsiger Organisator, Programmgestalter und Moderator, hatte gefühlt besonders viel von der gewissen Schnoddrigkeit, die immer wieder gut ankommt, mitgebracht.

Die meisten der zehn Poeten hatten ihre Texte in der humorig-kabarettistischen Ecke angesiedelt. Und das Publikum? Es schien an dem Abend willens zu sein, sich zu amüsieren. Es machte auf Geheiß 0hmm, empfing eine Berlinerin mit oouuh!, interagierte schon mal mit den Bühnenmenschen und kringelte sich schier vor Lachen bei entsprechenden Texten. Der erste Teil des Abends war eine Herausforderung für den Moderator. Trotz mehrmaligen Abstimmens konnte er nicht heraushören, welcher Poet, welche Poetin nun in die Endrunde kommen sollte. Ist es Jonas Neuhäußer aus Heidelberg, der sich in seinem Text mit Beef/Fleisch befasste? Oder ist es Hannah Haberberger aus Erlangen, die passend zum Beef, einen Brot-Text dabeihatte? Kurzerhand beschloss Bylanzky „in Absprache mit der Regie“, beide ein weiteres Mal mit Text auf die Bühne zu ordern.

Beim Poetry Slam des Kreisjugendrings im Stadttheater gewann Hannah Haberberger. Foto: Thorsten Jordan

Mit Lilien Golob und Leander Ackermann nutzten erneut zwei Nachwuchs-Slammer aus dem U20-Workshop im Filmpalast Kaufering die Auftrittsmöglichkeit im Stadttheater. Erstmals gab es mit dem Münchner Federico Motta in Landsberg einen Poeten zu bestaunen, der seinen Text rappte. Der zweite Teil des Abends brachte zunächst ein wenig Herzschmerz und dessen Vergänglichkeit von Tina Nadler aus Ingolstadt und Nachdenkenswertes über das eigene Ich von Sarah Fischer aus Kleinkitzighofen. Emil Böttcher aus Kaufbeuren stand schon mehrfach in Landsberg auf der Bühne. Mit seinem Text „ticktack-Taktik“ führte er vor, wie der arbeitende Mensch schnell und zielsicher vor der Tür zum Burn-out steht und möglicherweise auch durchschreitet. „Denn dann ist Ruhe, dann fühl‘ ich mich frei.“

Klimaschutz, Klimakrise und eine gehörige Portion Sarkasmus

Die Berlinerin Jule Thomsen nahm das Publikum ebenfalls mit auf eine Zeitschiene. Sie schilderte anbaggern/sexuelle Belästigung in verschiedenen Altersstufen. Eines bleibt dabei immer gleich, stellt sie fest: Stets werde von einem „Einzelfall“ gesprochen. Auch sie war schon öfter in Landsberg: Meike Harms aus Gilching hatte ihrem Text zu Klimaschutz und Klimakrise eine gehörige Portion Sarkasmus verpasst. Anstrengend, dieses „Klimadings“. Dabei ist „unser Planet doch der geilste hier und die Natur verdammt noch mal was Großes“.

Finalistin Meike Harms bot beim Poetry Slam in Landsberg unter anderem ihren „Faultiertext“. Foto: Thorsten Jordan

Das brachte die Poetin in die Endrunde, für die sie einen „Faultiertext“ aus ihrem Repertoire vortrug. Nanu – Herzschmerz bei einem Poeten? Aber nein, Jonas Neuhäußer schilderte bloß die besondere On-Off-Beziehung zu seiner Zahnspange. Den Büchergutschein und das Gläschen mit „Irgendwas aus dem Unverpacktladen“ zog jedoch Hannah Haberberger an Land. Ihre Schilderung über einen Infekt und die dazugehörigen Apothekenbesuche – Titel „Grippostad C“, oder war es doch „Wickmedinight?", war so irre und doch so lebensnah, dass ihr der Sieg des Abends gewiss war.

