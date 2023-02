Beim Faschingskonzert mit Hailix Blechle in Landsberg gibt es gute Laune

Plus Traditionell tritt das Landsberger Blechbläserensemble Hailix Blechle im Fasching auf. Das Landsberger Stadttheater ist brechend voll.

„Hailix bLECHle!“ Ausverkauft bis unters Dach inklusive Stehplätze und Zusatzreihe direkt vor der Bühne – für Kurzentschlossene an der Kasse des Landsberger Stadttheaters wurde der Zweitname des Landsberger Blechbläserensembles vermutlich zum innerlichen Stoßseufzer. Wer eine Karte hatte für das traditionelle Faschingskonzert des mehrfach preisgekrönten Ensembles, war eindeutig im Vorteil.